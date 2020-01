Vor eineinhalb Jahren klopften sie sich beim FC Bayern aufgrund der Verpflichtung von Ryan Johansson noch gegenseitig auf die Schulter. Der Youngster will sich offenbar noch in dieser Woche verändern, sein Wechsel nach Spanien steht kurz bevor.

Schon in den kommenden Tagen soll der Luxemburger mit irischem Hintergrund ein neues Arbeitsverhältnis in Sevilla eingehen. Johansson sei erst mal für die zweite Mannschaft eingeplant, heißt es weiter.

"Mit Ryan konnten wir einen hochtalentierten Spieler für uns gewinnen", frohlockte Timon Pauls, Chefscout des junior teams.

Johansson kommt in der laufenden Saison für die Bayern-U19 zum Einsatz und zeigt dort starke Leistungen. In der A-Junioren-Bundesliga beteiligte sich der Mittelfeldspieler in 13 Spielen an neun Toren direkt.

