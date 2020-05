Manchester City : Spanien-Rückkehr? Kun Agüero spricht über seine Zukunft

Sergio Agüero ist der Rekordtorschütze von Manchester City. Seine Zeit bei den Sky Blues könnte allerdings bald enden. Eine Rückkehr in die Primera Division könnte eine Option sein.

Kun Agüero (31) stand einst zwei Jahre in der Primera Division in Lohn und Brot. Bei Atletico Madrid schaffte er seinen internationalen Durchbruch, ehe ihn Manchester City für 40 Millionen Euro verpflichtete.

Im Etihad Stadium steht der argentinische Nationalstürmer noch bis 2021 unter Vertrag. Eigentlich, so halten sich zumindest hartnäckig Gerüchte, wollte Agüero nach Vertragsende zurück nach Südamerika.

Doch nun öffnet Kun Agüero die Türe für ein Comeback in LaLiga. "Ich schließe nicht aus, weder nach Spanien zu gehen, noch in ein anderes Land. Ich weiß nicht, was ich tun werde", sagte der Routinier gegenüber EL CHIRINGUITO DE JUGONES.