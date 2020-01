Unverhofft kommt oft: Laut einem Bericht der französischen LE PARISIEN könnte Neymar seinen noch bis 2022 ausgelegten Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern.

Dies will die Zeitung aus dem Umfeld des Superstars erfahren haben.

Demnach sei Neymar an der Seine "so glücklich wie lange nicht mehr", soll eine nicht namentlich genannte Quelle mitgeteilt haben: "Wenn PSG mit uns reden will, hören wir uns an, was sie zu sagen haben."

Da sich das Team unter Thomas Tuchel zuletzt gut weiterentwickelte, sinniere Neymar darüber nach, seinen Vertrag zu verlängern, heißt es.