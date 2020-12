Tottenham : Spektakuläres Spurs-Remis: Gareth Bale trifft zum 200. Mal

Foto: GEPA pictures / imago images



Andre Oechsner Am vorletzten Spieltag der Gruppenphase der Europa League buchte Tottenham Hotspur das Achtelfinalticket. Gareth Bale feierte beim 3:3 in Linz eine Premiere: er traf zum 200. Mal in seiner Karriere.

Nachdem Gareth Bale in den letzten beiden Premier-League-Spielen nicht über einen 90-minütigen Bankplatz hinauskam, hatte er für Tottenham Hotspur in der Europa League zwei Spiele in Folge in der Startelf gestanden. In Linz gelang Bale ein Treffer mit ganz besonderer Bedeutung. Der Waliser traf via Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich – und erzielte damit das 200. Tor seiner Profikarriere. Diese verteilen sich auf seine beiden Spielzeiten in Nordlondon sowie den Wirkungszeiten bei Real Madrid, dem FC Southampton sowie der walisischen Nationalmannschaft.