FC Bayern : Spieler des Jahres: Große Ehre für Bayern-Juwel Alphonso Davies

Alphonso Davies ist der große Shooting-Star beim FC Bayern. In knapp zwei Jahren hat sich der Youngster von der Nachwuchskraft zum Stammspieler und einem der wertvollsten Linksverteidiger der Welt entwickelt. Der Lohn: Davies wurde zu Kanadas Fußballer des Jahres 2020 gewählt.

"Zu sehen, was Alphonso Davies in diesem Jahr erreicht hat, ist eine enorme Inspiration für die nächste Generation an Spielern", lobte Kanadas Nationaltrainer John Hardman den frischgekürten Spieler des Jahres.

Davies sei ein Botschafter für Kanada, lobt Hardman den jüngsten Preisträger der Geschichte: "Seine Erfolge haben die Flagge in unserem Sport höher gehängt, als es in meinen Lebenszeiten je ein anderer geschafft hat. Er hat geholfen unser Land als Fußball-Nation auf die Weltkarte zu bringen."