Manchester United Cristiano Ronaldo: Sporting rechnet nicht mit Rückkehr

Sporting sieht zumindest für diesen Sommer keine Chance, Cristiano Ronaldo (37) zurück an alte Wirkungsstätte zu holen.

"Ich glaube nicht, dass er jetzt zu uns zurückkehren wird", sagte Sportdirektor Hugo Viana auf entsprechende Nachfrage. "Es hängt davon ab, was der denkt, was er demnächst tun möchte." Trotz der Gerüchte wird es in den nächsten Wochen wohl zu keinem Wechsel kommen.

Ronaldo soll in der jüngeren Vergangenheit zwar Klubs wie dem FC Bayern, Paris Saint-Germain und der AS Rom angeboten worden sein. Gerüchte über einen endgültigen Abschied von Manchester United erwiesen sich bisher aber als haltlos.