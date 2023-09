80-Millionen-Klausel: BVB- und Barça-Flirt Ivan Fresneda ist vom Markt

Einer der Newcomer der vergangenen LaLiga-Saison hat einen neuen Klub gefunden und spielt in der kommenden Saison in Portugal: Ivan Fresneda. Der Außenverteidiger konnte mit seinen Leistungen in der Saison 2022/23 einige Interessenten auf sich ziehen, nachdem er 22 Spiele in der höchsten spanischen Liga für Real Valladolid bestritten hatte.

Sporting sichert sich Fresneda

Zwar konnte der 18-Jährige den Abstieg seines Klubs nicht verhindern, jedoch steht für ihn selbst nun ein Transfer zu einem Topklub an. Mit Sporting Lissabon verpflichtet der Tabellenvierte der vergangenen Portugal-Saison das Talent und setzt sich damit gegen namhafte Konkurrenz durch.

Die Portugiesen lassen sich die Dienste des Spaniers neun Millionen Euro Ablöse plus mögliche 3 Millionen Euro Bonuszahlungen kosten, zudem erhält Real Valladolid bei einem Weiterverkauf 10 Prozent der Ablösesumme. Fresnedas bis 2028 datierter Vertrag enthält eine 80 Mio. Euro schwere Ausstiegsklausel.