Primeira Liga Transfer-Hammer! Cristiano Ronaldo landet zu "99 Prozent" bei Sporting

Geht der Wunsch von Dolores Aveiro also doch noch in Erfüllung? Die Mutter von Cristiano Ronaldo träumt davon, dass ihr Filius irgendwann einmal zu seinem Jugendklub Sporting zurückkehren wird. Scheinbar passiert das noch in den kommenden Tagen.