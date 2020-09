Europa-League-Qualifikation : Spurs duseln sich weiter - Mourinho-Lob für Retter Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele hat Tottenham Hotspur mit einem späten Treffer vor einer Blamage in der Europa-League-Quali gerettet. Für den in der vergangenen Saison von ihm noch heftig kritisierten Franzosen hat Spurs-Trainer Jose Mourinho (57) nun viel Lob übrig.

Der Außenseiter war in der 71. Spielminute in Führung gegangen, Harry Kane (80.) per Strafstoß und Tanguy Ndombele (85.) drehten die Partie in der Schlussphase.

Mourinho lobte nach der Partie: "Tanguy befindet sich in einem Entwicklungsprozess. Letzte Saison war er das nicht. Letzte Saison steckte er in einer Situation, in der ich keine Entwicklung sehen konnte. In diesem Moment trainiert er sehr, sehr gut."

The Special One weiter: "In diesem Moment glaube ich an Tanguy. Ich habe nie an seiner Qualität gezweifelt. Noch nie. Ich bezweifelte in einigen Augenblicken seine Motivation und sein Engagement und seine professionelle Einstellung." Doch nun glaube er an den Franzosen.

Tottenham trifft in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa-League-Gruppenphase auf KF Shkëndija aus Nordmazedonien.