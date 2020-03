Längste Sieglos-Serie : Spurs raus! Jose Mourinho fährt Negativ-Rekord ein

Jose Mourinho (57) und seine Tottenham Hotspur laufen den Erwartungen in dieser Spielzeit weiter hinterher.

In der Premier League belegen die Spurs einen enttäuschenden 8. Rang, in Ligapokal und FA Cup ist man bereits ausgeschieden. Im Achtelfinale der Champions League war nun ebenfalls Endstation.

Nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel kassierte Tottenham auch im Rückspiel eine Pleite gegen RasenBallsport Leipzig (0:3). Das sang- und klanglose Ausscheiden bringt Jose Mourinho mit der Verletzungsmisere in Verbindung.

"Wir stecken wirklich in Schwierigkeiten. Das ist eine Situation, die ich so noch nie hatte", sagte The Special One.