Tottenham : Spurs-Rückkehr: Die Zahlen zum Deal mit Gareth Bale

Der Wechsel von Gareth Bale zurück zu Tottenham Hotspur steht unmittelbar bevor und könnte noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Ein billiges Unterfangen wird die Ausleihe aber nicht.

Am Donnerstag soll Gareth Bale die spanische Hauptstadt verlassen haben, um seinen Rückwechsel zu Tottenham Hotspur abzuschließen. Wie SKY SPORTS berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten für die einjährige Leihe auf bis zu stolze 21,9 Millionen Euro – 17 Millionen Euro davon gelten als Fixkosten.

In Nordlondon angekommen, sollen mit dem 31-Jährigen die letzten Details geklärt werden. Über eine etwaige Kaufoption ist bisher nichts bekannt geworden. Nach sieben Jahren in Diensten von Real Madrid möchte Bale, zuletzt in Ungnade gefallen, wieder regelmäßig spielen.

In den vergangenen Wochen hatte Berater Jonathan Barnett noch stets darauf beharrt, dass sein Klient seinen bis 2022 datierten Vertrag in Madrid aussitzen werde. Nun steht Bales Spurs-Rückkehr sieben Jahre nach seinem damaligen Weltrekordwechsel unmittelbar bevor.