Nach fünfeinhalb Jahren in Diensten von Tottenham Hotspur war für Mauricio Pochettino im November Schluss. Verrammelt sind die Türen beim Premier-League-Klub für den Argentinier offensichtlich nicht.

Über den exzentrischen Portugiesen sagt der Spurs-Manager: "Jose ist der absolute Nummer-eins-Kandidat für diesen Job. Ich bin mir sicher, dass er auf eine andere Weise einen tollen Job machen wird."

Nur einen Tag nach Pochettinos Entlassung hatte Mourinho das Steuerrad übernommen und kommt in bisher sieben Pflichtspielen auf die Quote von fünf Siegen und zwei Niederlagen. Unter Mourinho sind die Spurs in der Tabelle auf den 5. Platz geklettert.

