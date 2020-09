Tottenham : Spurs-Wechsel: Gareth Bale erläutert den Grund

Am Wochenende gab Tottenham Hotspur den Transfer-Doppelschlag mit Gareth Bale und Sergio Reguilon bekannt. Bedeutenden Anteil an der Rückkehr des Walisers hatte Jose Mourinho.

Bale bezeichnet Mourinho außerdem als Gewinnertyp: "Wir müssen Trophäen gewinnen, und er weiß besser als jeder andere, wie man das macht." Mourinho holte unter anderem zweimal die Champions League und wurde Meister in Italien, England, Porto und Spanien.

Die vergangenen sieben Jahre spielte Bale für die Blancos, holte stolze viermal die Champions League. Nachtreten will der Linksfüßer nicht. Stattdessen führt er aus, dass er es geliebt habe, in Madrid zu leben.

"Wohin man auch geht, in jedem Klub gibt es Höhen und Tiefen. Dabei waren die Hochs sehr hoch und die Tiefs sehr tief. Ich habe es genossen, das zu erreichen, was wir erreicht haben. Jetzt ist es Zeit für das nächste Kapitel in meiner Karriere", so Bale, der weiterhin Titel gewinnen und dies mit den Spurs tun wolle.