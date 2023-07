Am Flughaften erwischt! Victor Osimhen auf dem Weg zu seinem neuen Klub?

Victor Osimhen hat als Serie-A-Torschützenkönig großen Anteil an der Meisterschaft des SSC Neapel in der Saison 2022/23 - Foto: / Getty Images

Nach 26 Liga-Toren in der Meistersaison des SSC Neapel steht Victor Osimhen dick unterstrichen auf den Einkaufszettel zahlreicher Spitzenvereine. Neben Manchester United soll sich auch der FC Bayern mit dem Nigerianer beschäftigen.

Präsident Aurelio De Laurentiis ruft allerdings bis zu 150 Millionen Euro Ablöse für seinen Wunderstürmer auf – zu viel Geld für die Bayern, offenbar aber nicht für Paris Saint-Germain. Der Scheich-Klub strebt italienischen Medienberichten zufolge die Verpflichtung Osimhens voran.

PSG lockt Neapel-Superstar

Osimhen soll offenbar die Nachfolge von Kylian Mbappe (24, Vertrag bis zu 2024) antreten. Eine Reise des Stürmers heizt die Gerüchteküche nun an. Wie die beiden italienischen Sportzeitungen Gazzetta dello Sport und Il Corriere dello Sport berichten, wurde Osimhen am Mittwoch am Flughafen Capodichino in Neapel gesichtet. Mit dem AirFrance-Flug 1579 soll er nach Paris gereist sein.