Chelsea will Neapel-Star Kvaratskhelia – Italiener hoffen auf Vertagsverlängerung

In seiner ersten Saison beim SSC Neapel hat Khvicha Kvaratskhelia (22) sich umgehend zur Napoli-Legende gemacht und sich den Spitznamen "Kvaradona" gesichert. Bahnt sich aufgrund der starken Leistungen nun ein Wechsel in die Premier League an?

Der Aufstieg von Khvicha Kvaratskhelia ist fast beispiellos. Erst im Sommer 2022 wechselte er für knapp 13 Millionen Euro aus seiner Heimat Georgien von Dinamo Batumi zum SSC Neapel. Zunächst dürften sich viele Fans des SSC gefragt haben, wen Präsident Aurelio de Laurentiis (74) da verpflichtet hatte. Doch nach nur wenigen Wochen fragte sich das sicher niemand mehr.

Umgehend wurde Kvaratskhelia im Spiel von Luciano Spaletti zusammen mit seinem kongenialen Partner Victor Osimhen (24) zur Schlüsselfigur. Am Ende seiner ersten Saison in einer der Top-fünf Ligen standen 31! Torbeteiligungen in 43 Spielen und der erste Scudetto für Neapel seit über 30 Jahren.

Kvaratskhelia wird schon jetzt mit Neapel-Legende verglichen

Den letzten gewann Neapel-Legende Diego Armando Maradona – in Anlehnung an den Argentinier nannten die Napoli-Tifosi Kvaratskhelia nur noch "Kvaradona". Zwar ist er noch bis 2027 an Neapel gebunden., dennoch ranken sich Gerüchte um ihn. Laut dem Sportnetzwerk ESPN soll sich nun der FC Chelsea ins Rennen um den Georgier eingeschaltet haben.