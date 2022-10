Cristiano Ronaldo kassiert klare Absage

Dem SSC Neapel wurde in den vergangenen Wochen Interesse an Cristiano Ronaldo nachgesagt. Der wechselwillige Portugiese kann jedoch offenbar nicht auf eine Offerte des Serie-A-Tabellenführers hoffen.

Der SSC Neapel führt die Tabelle der Serie A ungeschlagen mit 29 Punkten an. Kein Wunder, dass Giuntoli frische Kräfte angesichts dieser Performance nicht für nötig hält. "Wir brauchen in dieser Mannschaft keine Veränderung vornehmen", betont er. "Wir machen unsere Sache sehr gut, nichts ist geplant."

Cristiano Ronaldo trifft in der Europa League nach Aufhebung der Suspendierung

Am Donnerstag wurde der portugiesische Nationalspieler begnadigt, durfte in der Europa League von Beginn an ran. Gegen Sheriff Tiraspol holte er sich Selbstvertrauen, traf beim 3:0 zum Endstand (84. Spielminute). Die weiteren Treffer erzielten Diogo Dalot (44.) und der eingewechselte Marcus Rashford (65.)

SSC Neapel will Shooting-Star Kvaratskhelia nicht abgeben

Während CR7 bei United unter Trainer Erik ten Hag in der Premier League meist nur auf der Bank sitzt, zeigt Khvicha Kvaratskhelia beim SSC Neapel sensationelle Leistungen. Der 21 Jahre junge Georgier erzielte in elf Liga-Spielen fünf Tore und bereitete fünf weitere Treffer direkt vor. In der Königsklasse kommt er auf zwei Treffer und drei Assists in vier Partien.

Der für zehn Millionen Euro Ablöse von Dinamo Batumi gekommene Flügelstürmer wird bereits als Verkaufskandidat gehandelt. Sportdirektor Giuntoli stellt jedoch klar: "Ich kann sagen, dass Kvaratskhelia zu 100 Prozent nicht zu haben ist. Er ist absolut nicht auf dem Markt."