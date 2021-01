SSC Neapel : "Einer der besten Stürmer Europas": Arkadiusz Milik ist offiziell vom Markt

Arkadiusz Milik hat einen neuen Arbeitgeber. Der Pole wurde am Donnerstagabend als Neuzugang bei Olympique Marseille präsentiert. Marseilles Geschäftsführer ist happy.

"Ich bin sehr zufrieden, weil wir einen der besten Stürmer in Europa verpflichtet haben. Er ist ein sehr guter Spieler". So reagiert Olympique Marseilles Geschäftsführer Pablo Longoria auf die Unterschrift von Arkadiusz Milik.

Der polnische Nationalspieler heuert zunächst auf Leihbasis in Südfrankreich an, OM vereinbarte mit dem SSC Neapel zudem eine Kaufoption, die bei neun Millionen Euro plus drei Mio. Boni liegen soll.