SSC Neapel: Rudi Garcia vor dem Aus? De Laurentiis kontaktiert Ex-PSG-Trainer

Der SSC Neapel dominierte in der vergangenen Saison die Serie A nach Belieben und konnte sich zum ersten Mal nach 30 Jahren zum italienischen Meister küren. In der aktuellen Spielzeit tut sich das Team vom neuen Trainer Rudi Garcia (59) jedoch schwer und belegt nach fünf Spieltagen nur den siebten Tabellenplatz. Dem Vernehmen nach könnte der Franzose bereits vor dem Aus stehen und von einem Landsmann beerbt werden.

Seit drei Spieltagen ist der SSC Neapel in der Serie A inzwischen sieglos. Auch wenn die Mannschaft am vergangenen Spieltag beim 0:0-Unentschieden in Bologna eine Leistungssteigerung zeigte, könnten die Tage von Rudi Garcia, der den zurückgetretenen Meister-Coach Luciano Spalletti (64) erst diese Saison beerbt hatte, in Neapel schon gezählt sein.

Der amtierende italienische Meister hat inzwischen bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand und für Rudi Garcia hagelt es Kritik an seiner Mannschaftsführung.

Kontakt zu Galtier

Wie der französische Sender RMC Sport berichtet, soll Neapel-Boss Aurelio De Laurentiis (74) schon Kontakt zum ehemaligen PSG-Coach Christophe Galtier (57) aufgenommen haben. Dem Vernehmen nach steht der 57-Jährige schon seit mehreren Jahren auf dem Radar von Neapel.