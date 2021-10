SSC Neapel : Kalidou Koulibaly beklagt Rassismus und fordert Strafen

Der SSC Neapel gewann am Sonntag das Prestigeduell beim AC Florenz. Dabei kam es zu üblen Szenen gegen Kalidou Koulibaly, der von Fiorentina-Fans rassistisch beleidigt wurde. Der Innenverteidiger meldet sich zu Wort.

"Verdammter Affe. So haben sich mich genannt", berichtet der Senegalese auf Instagram. "Diese Leute haben mit Sport nichts zu tun. Man sollte sie identifizieren und für immer aus dem Stadion schmeißen." Dazu postete Koulibaly den Hashtag #NoToRacism

Die Partenopei um Abwehrchef Koulibaly bleiben sportlich voll auf Erfolgskurs. Der 2:1-Erfolg in der Toskana (Tore: Hirving Lozano, Amir Rrahmani) war bereits der siebte Sieg in Folge in der Serie A.