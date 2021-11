SSC Neapel : Lorenzo Insigne im Januar zu Inter Mailand? Beppe Marotta mit Klartext

Lorenzo Insigne (30) und der SSC Neapel kommen in den Vertragsverhandlungen nicht voran. Inter Mailand gilt als mögliches Ziel des Superstars. Eine Verpflichtung des Europameisters kommt für Inter aber zumindest im Januar nicht infrage.

Insignes Arbeitspapier in Neapel läuft Ende Juni kommenden Jahres aus. Noch gilt die Konzentration von Manager Marotta aber dem aktuellen Kader: "Heute konzentrieren wir uns auf diese Mannschaft, die hauptsächlich aus italienischen Meistern besteht."

Inter Mailand hatte in der vergangenen Saison die erste Meisterschaft seit elf Jahren eingefahren. Obwohl man zwei Hochkaräter verkaufte (Romelu Lukaku an Chelsea, Achraf Hakimi an Paris Saint-Germain) sind die Nerazzurri erneut im Titelrennen vertreten.