Real Madrid oder Liverpool? Landsmann rÃ¤t Kwarazchelia zum Verbleib in Neapel

Diese Meinung vertritt zumindest Lasha Salukvadze (40). "Kann Khvicha nächste Saison zu Real Madrid wechseln?", fragte der ehemalige Innenverteidiger im Interview mit der Website Metaratings. "Ancelotti sagte, er habe sich Kwarazchelia angesehen, als er bei Napoli war, also ist alles möglich."

Der Georgier, der seine gesamte Karriere in Osteuropa verbrachte, rät seinem Landsmann allerdings zur Vorsicht. "Es ist möglich, dass sowohl Real Madrid als auch Liverpool Angebote für Khvicha machen. Aber ich denke, es ist zu früh für ihn, zu gehen. Napoli ist eine sehr gute Mannschaft. Er muss ein oder zwei Jahre in Neapel bleiben."

Mit dem Maradona-Klub steht Kwarazchelia in der Serie A noch ungeschlagen an der Tabellenspitze. Gleiches gilt für die Gruppenphase der Champions League. Die Napoli konnte in der Königsklasse bislang alle vier Partien für sich entscheiden.