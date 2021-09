De Laurentis verrät : Diego Maradona erhält Dokumentation im Michael Jordan-Style

Diego Armando Maradona verstarb am 25. November 2020 an den Folgen eines Herzinfarktes. Sein Tod löste eine Woge der Trauer in der Fußballwelt aus. Sein italienischer Herzensklub, der SSC Neapel, widmet dem Goldjungen jetzt eine eigene Dokumentation.

Die Serie soll sich am Stil von 'The Last Dance', der Netflix-Dokumentation über Michael Jordans Jahre bei den Chicago Bulls, orientieren. De Laurentis stellte im Gespräch heraus, dass Maradona in Neapel ebenso vergöttert wird wie Air Jordan in Chicago. "Wir änderten den Namen unseres Stadions, das früher San Paolo hieß, aber jetzt das Diego Armando Maradona-Stadion ist."