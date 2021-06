SSC Neapel : Marek Hamsik: Neuer Verein für die Napoli-Legende?

Marek Hamsik (33) könnte in seiner Karriere schon bald ein neues Kapitel aufschlagen. Medienberichten zufolge steht er vor einer Unterschrift bei Trabzonspor in der türkischen Süper Lig.

Wie Transfermarkt.de mit Verweis auf türkische Quellen berichtet, sollen sich Trabzon und Hamsik bereits einig sein. Demnach soll der Slowake an der Schwarzmeerküste zukünftig zwischen 1,5 Millionen und drei Euro pro Jahr verdienen.

Im Raum steht zudem ein Unterschriftsbonus von 700.000 Euro und ein Zweijahresvertrag. Hamsik gilt als absoluter Wunschspieler von Trabzonspor-Trainer Abdullah Avci.

Hamsik hatte zwischen 2007 und Februar 2019 für den SSC Neapel gespielt und war mit 121 Toren in 520 Partien zur lebenden Vereinslegende aufgestiegen. Nach zwei Jahren in der Chinese Super League kehrte er im Frühjahr 2021 zurück nach Europa und hielt sich in den vergangenen Wochen bei IFK Göteborg fit.