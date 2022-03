SSC Neapel : Mario Balotelli überrascht: "Ohne ihn wäre ich zehn Jahre beim SSC Neapel"

Mario Balotelli tätigt eine überraschende Aussage über seine Karriere. Wie der 31-Jährige im Interview mit DAZN durchblicken lässt, hätte er unbedingt für den SSC Neapel spielen wollen.

"Sagen Sie das Aurelio De Laurentiis (Napoli-Vorsitzender; Anm. d. Red.), ohne ihn wäre ich zehn Jahre lang in Neapel geblieben", offenbart Balotelli, der ganz vernarrt in die Stadt ist. "Ich bin verliebt in Neapel, ich hätte immer dort gespielt. Meine Tochter ist dort geboren, ich habe meinem Berater gesagt, dass ich gerne dort gespielt hätte."

