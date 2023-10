Nachfolger für Victor Osimhen: Napoli beobachtet Eredivisie-Shootingstar

Victor Osimhen könnte Neapel am Saisonende verlassen - Foto: Marco Canoniero / Dreamstime.com

Wie Calciomercato-Reporter Daniele Longo in Erfahrung brachte, beobachtet Napoli momentan Santiago Gimenez (22) von Feyenoord Rotterdam. Der Angreifer erzielte in elf Saisonspielen schon 15 Treffer und trug unter anderem dazu bei, dass die Niederländer die Gruppe E in der Champions League vor Atletico Madrid anführen.

Als Ablösesumme für Gimenez sind derweil knapp 40 Millionen Euro im Gespräch. Sollte Neapel im Sommer gezwungen sein, Osimhen abzugeben, wäre dieser Betrag durchaus stemmbar. Der Marktwert des Nigerianers wird schließlich auf über 100 Millionen Euro geschätzt.

SSC Neapel: TikTok-Video belastet Verhältnis zu Victor Osimhen

Dass es überhaupt zu einem vorzeitigen Abschied Osimhens aus Neapel kommt, schien vor wenigen Monaten noch undenkbar. Der Torjäger hievte den Maradona-Klub in der Vorsaison mit 26 Treffern noch zur ersten Meisterschaft seit 1990. Das Verhältnis zwischen Spieler und Verein hätte kaum besser sein können.

Ein TikTok-Clip, in dem sich der Verein über Osimhen lustig machte, brachte den Stürmer jedoch gegen seinen Arbeitgeber auf. Seitdem soll der Haussegen bei Napoli schief hängen. Ein Verbleib über den kommenden Sommer hinaus ist daher trotz eines Vertrages bis 2025 keineswegs gewiss.

