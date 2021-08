SSC Neapel : Napoli holt Ex-Spalletti-Schützling Juan Jesus von der Roma

Der SSC Neapel stellt seine Defensivabteilung auf breitete Beine. Die Partenopei verpflichten den brasilianischen Innenverteidiger Juan Jesus (30) vom AS Rom.

Wie die Süditaliener bekanntgeben, einigte man sich mit Juan Jesus auf einen Vertrag bis zum Saisonende mit der Option auf Verlängerung bis 2023. Der viermalige Nationalspieler kommt ablösefrei vom AS Rom.

Juan Jesus wird bei Napoli erneut auf Luciano Spalletti treffen, mit dem er bereits bei den Giallorossi zusammenarbeitete. Der erfahrene Coach trat am Stadio Diego Armando Maradona jüngst die Nachfolge von Gennaro Gattuso an.

Juan Jesus kennt sich in der Serie A nicht nur aus seinen fünf Jahren bei der Roma aus, zuvor stand er bereits viereinhalb Jahre bei Inter Mailand in Lohn und Brot. Insgesamt kommt er auf 181 Partien in Italiens höchster Spielklasse.