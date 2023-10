Neapel-Star Khvicha Kvaratskhelia gesteht: "Bin mit Real Madrid aufgewachsen"

Für 13 Millionen Euro wechselte er aus seiner Heimat nach Italien, mittlerweile ist er ein Vielfaches davon wert. Doch in der aktuellen Saison lief es bis vor kurzem noch nicht rund – Kvaradona, wie ihn die Tifosi der SSC nennen, steckte in einem Formtief.

In der abgelaufenen Saison war Khvicha Kvaratskhelia einer der Shootingstars in ganz Europa. Es war die erste Saison, die der Flügelstürmer bei der SSC Neapel bestritten hatte. Mit 31 Torbeteiligungen in 43 Spielen war der Georgier maßgeblich an der ersten Meisterschaft Napolis seit 33 Jahren beteiligt.

"Als Fußballer weiß man, dass man den Anforderungen, die an einen gestellt werden, nicht immer gerecht werden kann", sagte Kvaratskhelia vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid: "Du musst dir darüber im Klaren sein, dass solche Momente dich beeinflussen und dazu dienen, dein Spiel zu verbessern. Ich bin nicht an Kritik interessiert, es geht mir nur darum, der Mannschaft zu helfen, egal ob mit einem Tor oder einer Vorlage."

Und das tut er mittlerweile wieder: "Natürlich habe ich das Gefühl vermisst, das man hat, wenn man ein Tor schießt." Kvara’s Berater hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass sein Klient bekennender Fan von Real Madrid ist, dass bestätigte dieser vor dem Duell mit den Königlichen nun auch selbst: "Ich bin mit Real Madrid im Fernsehen aufgewachsen und jetzt sind sie mein Rivale auf dem Platz und auch in unserem Stadion."

Zwar gelang Neapel am Dienstagabend kein Sieg gegen die Blancos, man verlor knapp mit 2:3, dennoch besteht bei drei Punkten Abstand auf die Spanier weiterhin die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase. Auch in der italienischen Serie A hat sich das Team von Rudi Garcia nach anfänglichem Start berappelt und rangiert mittlerweile auf dem dritten Platz in Schlagdistanz zu Tabellenführer Inter Mailand. Das Ziel ist klar: Der nächste Scudetto soll her.

