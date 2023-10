Victor Osimhen schwÃ¤rmt von Saudi-Arabien, kokettiert aber mit einer anderen Liga

Die Beziehung zwischen Victor Osimhen (24) und dem SSC Neapel galt zuletzt als angespannt. Nun hat der Stürmer-Star offen über die Liga in Saudi-Arabien geschwärmt und zudem mit der amerikanischen MLS geliebäugelt.

Victor Osimhen ist der Star beim SSC Neapel, doch zwischen Verein und Spieler herrschte vor kurzer Zeit ein kleiner Disput. Der Nigerianer war vom vereinseigenen TikTok-Kanal verspottet worden, was Osimhen verärgerte. Anschließend räumten beide Parteien den Dissenz jedoch aus der Welt.

In der Vergangenheit wurde der 24-Jährige mehrfach mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Doch möglicherweise zieht es ihn gar nicht zu einem europäischen Klub. Der 27-fache nigerianische Nationalspieler hat sich sehr positiv über die Entwicklung in Saudi-Arabien geäußert.

Osimhen würde MLS als Transferziel bevorzugen

"Das ist eine sehr gute Liga, die viele gute Spieler geholt hat", meinte der Stürmer in einem Interview auf dem Twitch-Kanal von tvplay.it. Doch offenbar hat es ihm eine andere Liga angetan, die er für einen Transfer in der Zukunft bevorzugen würde.