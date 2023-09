Zwei Topstürmer im Visier: Neapel sucht Ersatz für Victor Osimhen

Victor Osimhen hat inzwischen alle Instagram-Beiträge, auf denen er in einem Neapel-Trikot zu sehen ist, aus seinem Profil gelöscht und erwägt außerdem rechtliche Schritte gegen seinen Klub.

Tiktok-Video sorgt für Empörung

Grund dafür ist die Veröffentlichung eines Videos auf dem offiziellen Tiktok-Account des SSC Neapel, in dem sich mithilfe einer lachenden Cartoon-Stimme über den verschossenen Elfmeter des 24-Jährigen im Serie-A-Spiel gegen den FC Bologna (0:0) am Sonntag lustig gemacht wurde. Ein Verbleib des Nigerianers, der nach dem überraschenden Gewinn des Scudetto in der vergangenen Saison zur Klubikone geworden ist, über den Winter hinaus, ist aktuell mehr als fraglich.

Alvaro Morata im Visier

Der SSC Neapel bereitet sich jedenfalls intern schon für den Fall vor, dass die Wogen mit Osimhen nicht mehr geglättet werden können. Ins Visier des amtierenden Meisters ist dabei laut dem italienischen Sender SportMediaset Alvaro Morata (30) geraten, der in der aktuellen Spielzeit in sechs Spielen für Atletico Madrid bereits fünf Tore erzielt hat.