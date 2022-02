SSC Neapel : Newcastle United scheiterte mit 40-Millionen-Gebot für Fabian Ruiz – Wettrennen im Sommer erwartet

Für Newcastle United wird es auch in Zukunft nicht einfach sein, neue Spieler zu akquirieren. Die anderen Klubs sind sich der unerschöpflichen saudischen Geldquelle bewusst und drücken so die Preise in die Höhe. Das bekamen die Magpies unter anderem bei Fabian Ruiz zu spüren.