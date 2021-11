SSC Neapel : Rekord-Knipser Dries Mertens soll Napoli erhalten bleiben

Kein Spieler in der Geschichte hat für den SSC Neapel häufiger getroffen als Dries Mertens. Die Verantwortlichen wissen, was sie an dem Belgier haben. Kein Wunder, dass Napoli seinen Vertrag verlängern will.