SSC Neapel Rekordtorschütze Dries Mertens verlässt Neapel – Wechsel zu Lazio Rom?

Mertens, dessen Vertrag am 30 Juni 2022 auslief, könnte auch nach seinem Aus in Neapel weiterhin in der Serie A kicken. Italienischen Medienberichten zufolge zeigt Lazio Rom Interesse an einer Zusammenarbeit. Bei den Biancocelesti steht in Cheftrainer Maurizio Sarri ein alter Bekannter aus gemeinsamen Napoli-Zeiten an der Seitenlinie.