Serie A SSC Neapel: Mathías Olivera im Anflug – Getafe winkt Millionen-Geschäft

Der SSC Neapel hat sich für die Champions League qualifiziert und will seinen Kader auf breitere Beine stellen. Ein Kandidat aus der Primera Division befindet sich Medienberichten zufolge bereits im Anflug.

Nach Informationen des Corriere dello Sport steht Napoli vor der Verpflichtung von Mathías Olivera. Der uruguayische Nationalspieler soll vom FC Getafe an den Vesuv kommen und einen langfristigen Vertrag unterschreiben. 14 Millionen Euro sollen als Ablöse fließen.

Mathías Olivera ist bereits seit fünf Jahren in Spanien tätig, sein Vertrag in Getafe eigentlich noch bis 2025 datiert. Geht der Deal wie von der italienischen Sporttageszeitung berichtet über die Bühne, kann sich der Madrider Vorortverein über saftiges Transferplus freuen. 2017 hatte man gerade einmal 850.000 Euro für den uruguayischen Linksverteidiger an Club Nacional gezahlt.