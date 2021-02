SSC Neapel : SSC Neapel: Schockmoment um 70-Mio-Stürmer Victor Osimhen

Der nigerianische Nationalstürmer wurde nach dem Unfall mit einer Trage vom Feld und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Untersuchungen gaben die Partenopei am Abend Entwarnung: Victor Osimhen habe sich nicht schwer verletzt, werde zur Beobachtung aber in Bergamo bleiben.

Sportlich gab es für Napoli beim Champions-League-Achtelfinalisten (gegen Real Madrid) nichts zu holen. Piotr Zielinkski konnte die Führung durch Duvan Zapata zwar zunächst ausgleichen (58.), Robin Gosens (64.), Luis Muriel (71.) und Cristian Romero (79.) stellten den Sieg aber innerhalb einer Viertelstunde sicher. Das Eigentor von Gosens (75.) war nur Ergebniskosmetik.

Atalanta Bergamo kletterte durch den Erfolg auf den vierten Tabellenplatz, Neapel ist Siebter, hat aber bei drei Punkten Rückstand ein Spiel weniger als Atalanta absolivert.