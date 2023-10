SSC Neapel: Victor Osimhen gibt unmissverständliches Statement ab

Nachdem er zuvor noch alle Bilder mit Napoli-Bezug auf seinen Social-Media-Kanälen gelöscht hatte, erstaunte Osimhen seine Anhänger am Sonntag mit einer Liebesbotschaft für die Bewohner Neapels.

"Im Jahr 2020 in die Stadt Neapel zu kommen, war eine wunderbare Entscheidung für mich. Die Menschen in Neapel haben mir soviel Liebe und Freundlichkeit entgegengebracht und ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt", schrieb der Angreifer in einem Beitrag.

Der nigerianische Botschafter in Italien mischte sich inzwischen in die Angelegenheit ein, da Oshimen in seiner sportlichen Heimat angeblich ungerecht behandelt wurde. Diesen Vorwurf wies der Betroffene in seinem Statement zurück.