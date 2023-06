SSC Neapel: Wie geht es nach dem großen Scudetto-Rausch weiter?

Der italienische Meister SSC Neapel feiert seit Wochen in Dauerschleife. Doch wie geht es nun weiter? Kann der Verein an die unglaubliche Saison anknüpfen oder kommt der sportliche Absturz?

Eine ganze Stadt liegt seit Sonntagabend im Feier-Koma. Bereits seit dem 5. Mai, dem rechnerischen Sieg der italienischen Meisterschaft, feiern die Neapolitaner unentwegt. Doch was am Wochenende in der Innenstadt abging, hat selbst Polizei und lokale Regierung überfordert.

Väter tanzten mit ihren Kleinkindern auf den Schultern zwischen flammenden Bengalo-Feuern bis tief in die Nacht. Unbekannte Menschen lagen sich wie sonst nur an Silvester in den Armen. Gern hätte der FC Bayern auch in München so ausgelassen und selbstverliebt gefeiert. Doch kaum jemand hatte Lust am Marienplatz oder der Leopoldstrasse die Sau rauszulassen. Zu "glücklich" war letztendlich die schmeichelhafte Meisterschaft...

Neapel: Starkes Kollektiv, keine Star-Allüren

Gründe für den überragenden und verdienten Scudetto des SSC Neapel gab es einige. Die Mannschaft bildete rasch ein starkes Kollektiv, hatte keine bisher bekannten Stars mit Allüren, und steigerte sich insbesondere in der Vorrunde in einen Sieges-Lauf. Hinzu kam, dass schwere Verletzungen ausblieben und vom Kader nur ganz wenige Spieler zu Turnieren (u. a. Weltmeisterschaft im Dezember 2022) und anderen Länderspielen abgestellt werden mussten. Die Regenerationswochen, während andere Serie A-Stars spielten und reisen mussten, waren auf dem Weg zum Titel sicher wertvoll. Auch das Kopfkino der frustrierten WM-Fahrer anderer Vereine ist nicht zu unterschätzen.