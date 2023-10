Trainerposten bei Napoli: Antonio Conte bügelt Gerüchte ab

Mit 14 Punkten aus den ersten acht Spielen ist Napoli als amtierender Meister wenig überzeugend in die neue Saison der Serie A gestartet. Der Rückstand auf den Führenden AC Mailand beträgt bereits sieben Punkte.

"Ich höre hartnäckige Marktgerüchte, die mich mit wichtigen Klubs in Verbindung bringen", stellt Conte zunächst fest, "aber ich bekräftige, dass es im Moment nur den Willen gibt, an Ort und Stelle zu bleiben und die Familie zu genießen."

Antonio Conte wird nicht neuer Trainer des SSC Neapel. Nachdem es darüber in den vergangenen Stunden ziemlich konkrete Gerüchte gab , nimmt der vereinslose Übungsleiter in einer Story auf seinem Instagram-Profil Stellung.

Nicht nur Antonio Conte: Napoli mit zahlreichen Kandidaten

Der erst in diesem Sommer engagierte Rudi Garcia steht deshalb in der Kritik. In Italien überschlagen sich deshalb seit wenigen Tagen die Ereignisse. Neben Conte wurden Igor Tudor, Walter Mazzarri, Marcelo Gallardo, Graham Potter, Julen Lopetegui und Joachim Löw als mögliche Garcia-Erben gehandelt.

"Es tut mir leid, wenn ich jemanden entlassen muss. Aber leider muss man das im Fußball manchmal tun", sagte Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis während einer Veranstaltung der Zeitung La Repubblica und kündigte an: "Ich werde die richtige Entscheidung treffen, wenn die Zeit dafür gekommen ist."