Verrückte Forderung! Victor Osimhen könnte zum Rekordtransfer werden

"Ich bin sehr gut darin, Verträge abzuschließen, und wenn ein Interessent auf mich zukommt, wird er abgeblockt", kündigte Aurelio De Laurentiis, Präsident des SSC Neapel, vor einigen Wochen vollmundig ab. Dabei ging es um den potenziellen Verkauf von Victor Osimhen, seinem Superstar.

De Laurentiis genießt in der Branche einen berüchtigten Ruf, brachte durch seine hartnäckige Art zu verhandeln schon so manchen Gegenüber an den Rand der Verzweiflung. Und genau so dürfte es sich in diesem Sommer im Poker um Osimhen darstellen.

Die in Neapel ansässige Tageszeitung Il Mattino berichtet, dass sich Osimhen gerne Manchester United anschließen würde. Es sei der große Traum des 24-Jährigen, in der Premier League zu spielen. Der dortige Rekordmeister soll sich sogar in der Pole Position befinden, auch der FC Chelsea ist im Rennen.