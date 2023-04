Victor Osimhen: Bayern-Flirt erhält Transfer-Tipp von Didier Drogba

Bayern München, Real Madrid, Manchester United und Paris Saint-Germain: Europas Top-Klubs haben Victor Osimhen ins Visier genommen, der für den SSC Neapel in 24 Ligapartien 21 Tore erzielt hat. In der Champions League netzte er in sechs Partien fünfmal ein.

Didier Drogba spielte in seiner ruhmreichen Karriere für namhafte Vereine wie Galatasaray und Olympique Marseille, beim FC Chelsea wurde er sogar zur Legende. Für Osimhen hat er einen Zukunftstipp.

"Dass PSG ihn im Visier hat, zeigt, dass er eine tolle Saison spielt und großes Talent hat, aber PSG ist nicht der Verein, den er für seine weitere Entwicklung benötigt", sagte der ehemalige ivorische Nationalstürmer gegenüber Canal+.