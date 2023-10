Victor Osimhen: Napoli-Boss enthüllt Vertrags-Rückzieher

Sollte Osimhen seinen Kontrakt, der am 30. Juni 2025 ausläuft, nicht verlängern, steht für den Sommer 2024 aller Voraussicht nach der Verkauf des Mittelstürmers an. An dem Torschützenkönig der vergangenen Serie A-Saison zeigen zahlreiche Spitzenvereine aus ganz Europa Interesse, unter anderem, Chelsea, der FC Arsenal und Paris Saint-Germain.

De Laurentiis erinnert an Kalidou Koulibaly

De Laurentiis ist aber scheinbar sicher, dass er für Osimhen auch in der Sommer-Transferperiode 2024 eine hohe Entschädigung erlösen würde. Der Medienunternehmer erinnerte in diesem Zusammenhang an einen seiner Ex-Spieler. "Ich habe Koulibaly auch ein Jahr vor dem Ende seines Vertrags verkauft", so De Laurentiis.

Koulibaly, für den Napoli 2014 knapp acht Millionen Euro Ablöse an Genk überwiesen hatte, wurde 2022 für 38 Millionen Euro zum FC Chelsea transferiert. Mittlerweile spielt der Nationalverteidiger des Senegal in Saudi-Arabien. Al Hilal legte im vergangenen Sommer 23 Millionen auf den Tisch.

