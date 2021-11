Gehaltserhöhung? : Victor Osimhen soll dem SSC Neapel treu bleiben

Der SSC Neapel führt derzeit die Tabelle der Serie A an, auch dank der Tore von Victor Osimhen. Der nigerianische Nationalstürmer war in zehn Spielen bereits fünfmal selbst erfolgreich, lieferte zudem zwei Vorlagen.

Auch in der Europa League glänzte der ehemalige Wolfsburger als Torschütze, in drei Partien netzte er bereits viermal ein. Die Partenopei wollen die guten Leistungen des 22-Jährigen offenbar belohnen. Laut der Gazzetta dello Sport arbeiten die Bosse an einer Vertragsverlängerung.