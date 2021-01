SSC Neapel : Wechsel steht bevor: Arkadiusz Milik reist zum Medizincheck

Der SSC Neapel und Arkadiusz Milik gehen aller Voraussicht nach noch in den nächsten Stunden auseinander. Der polnische Stürmer befindet sich bei seinem neuen Verein bereits im Medizincheck.

Milik, der bei den Partenopei in der laufenden Saison nicht zum Einsatz kam, weil er sich lange gegen eine Vertragsverlängerung stemmte, soll zunächst bis zum Saisonende verliehen werden.

Arkadiusz Milik ist laut SKY SPORT ITALIA am Mittwochabend nach Frankreich gereist, wo er am Donnerstag die medizinischen Untersuchungen vor seinem Wechsel zu Olympique Marseille absolvieren soll.

AS Roma bietet Cengiz Ünder plus 20 Millionen für Arkadiusz Milik - vergeblich

Für neun Millionen Euro plus drei Millionen Euro mögliche Boni und eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent kann Marseille den Polen fest verpflichten. Vor dem Leih-Wechsel stimmte Milik dem Vernehmen nach einer Verlängerung seines Vertrags in Neapel um zwei Jahre bis 2023 zu.

In der Ligue 1 will Milik nach Monaten ohne Spielpraxis unter anderem für die Europameisterschaft im Sommer in Form kommen. Polen trifft auf Spanien, die Slowakei und Schweden.