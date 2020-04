Paris Saint-Germain : Starberater sicher: Kylian Mbappe spielt 2021 für Real Madrid

In der Vergangenheit haben sich Kylian Mbappe und Real Madrid häufig die Bälle zugespielt. Der spanische Topklub möchte den Superstar an die Concha Espina holen. Im Sommer kommenden Jahres wird der Wechsel vonstatten gehen, lautet die Einschätzung des französischen Beraters Yvan Le Mee.

Kylian Mbappe gilt als großer Fan seines Landsmanns Zinedine Zidane. Gleichermaßen hatte Paris Saint-Germains Supertalent nie einen Hehl daraus gemacht, irgendwann einmal für Real Madrid auflaufen zu wollen. Der Weg für einen Transfer ist also schon mal geebnet.

In einem Interview mit der MARCA hat der französische Berater Yvan Le Mee, der unter anderem Real Madrids Linksverteidiger Ferland Mendy betreut, Stellung zu den Real-Gerüchten um Mbappe genommen. Er sagt, dass der PSG-Star unter normalen Umständen schon in diesem Sommer nach Madrid hätte wechseln können.

Le Mee erscheint es so, als würde Mbappe seinen noch bis 2022 befristeten Vertrag nicht verlängern. Angesichts der wirtschaftlich nebulösen Zukunft in Zeiten der Coronakrise sei es allerdings unmöglich, dass ein Klub das ausgebe, was Mbappe kosten würde.