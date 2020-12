AC Mailand : Stefano Pioli berichtet über Vertrags-Gespräch mit Zlatan Ibrahimovic

Im Januar 2020 kehrte Zlatan Ibrahimovic aus der Major League Soccer zurück zum AC Mailand, wo er bereits von 2010 bis 2012 gespielt hatte. Der Routinier überzeugte auf Anhieb und sollte seinen im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag verlängern.

Ibrahimovic zögerte allerdings. Stefano Pioli wollte einen Abschied des Schweden unbedingt verhindern und suchte das Gespräch. "Ich versuche, zu jedem Spieler direkt zu sein", blickt Pioli zurück. "Wenn Sie frei von der Leber weg sprechen, ist es wahrscheinlicher, dass die Leute Ihnen zuhören."

Der Erfolgscoach (30 Siege in 13 Unentschieden in 50 Spielen mit dem Rossoneri) appellierte an den Ehrgeiz von Ibrahimovic: "Ich sagte Zlatan, dass, nicht richtig war, das zu beenden, was wir angefangen hatten."