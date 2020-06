Liverpool : Steven Gerrard fordert Denkmal für Jürgen Klopp

Geht es nach Steven Gerrard, wird in Liverpool demnächst eine Skulptur errichtet, die das Konterfei von Jürgen Klopp ziert. "Wenn Jürgen die Meisterschaft holt, dann sollten sie schon mit der Arbeit an einer Statue von ihm anfangen", sagt der ehemalige Spieler des FC Liverpool bei THE ATHLETIC.

Nachdem Klopp mit den Reds in der Vorsaison die Champions League gewonnen hatte, beschert der 53 Jahre alte Stuttgarter Liverpool aller Wahrscheinlichkeit nach den ersten nationalen Meistertitel seit 30 Jahren.

Gerrard gerät ins Schwärmen: "Ich glaube, Jürgen Klopp ist der beste Trainer der Welt. Ich habe nur Respekt für Jürgen. (...) Ich glaube, er hat ein Herz und hat was im Kopf." Der frühere englische Nationalspieler trainiert seit zwei Jahren die Glasgow Rangers, wartet dort aber noch auf seinen ersten Titel.