Real und PSG locken : Stockende Verhandlungen: Sadio Mane vor Schock-Abschied?

Jürgen Klopp könnte mit Sadio Mane einen seiner größten Stars verlieren. In England schwirren Gerüchte durch die Presse, zwei Klubs würden die Situation des Flügelrenners vom FC Liverpool ganz genau beobachten.

Sadio Mane reiht im Trikot des FC Liverpool eine überragende Saison an die andere. Der SUN zufolge ist das an der Anfield Road tätige Management jedoch in Sorge um die Zukunft des Afrikaners.

Grund hierfür seien die zum Stehen gekommenen Vertragsverhandlungen. Bereits vor neun Monaten sollen die Reds Mane ein neues Arbeitspapier vorgelegt haben. Der 28-Jährige lässt allerdings bis heute auf eine Antwort warten.

Dies veranlasst offenbar Real Madrid und Paris Saint-Germain, Manes Situation ganz genau im Blick zu haben. Die beiden europäischen Topklubs sollen Interesse an einem Transfer signalisieren.