FC Barcelona : "Stolz und Freude": Ansu Fati spricht über erstmalige Spanien-Nominierung

Erstmals in seiner noch jungen Karriere wurde Ansu Fati ins Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft berufen. So wirklich fassen kann es der Youngster von FC Barcelona offenbar noch nicht.

Vor wenigen Tagen gab Luis Enrique sein Aufgebot für die bevorstehenden Leistungsvergleiche in der Nations League in Deutschland und gegen die Ukraine bekannt. Der erst 17-jährige Ansu Fati gehört erstmals dem Kader der Furia Roja an.

"Es ist Stolz und Freude, hier zu sein und zu versuchen, von den Besten zu lernen", sagte Fati am Rande der Einheiten laut SPORT. "Ich werde versuchen, es zu genießen. Ich weiß, dass ich durch harte Arbeit die Chance habe, wieder nominiert zu werden."

Fati war in der letzten Saison aufgrund des personellen Engpasses in der Barcelona-Offensive in die erste Mannschaft gerückt – und seitdem nicht mehr aus dem Aufgebot genommen worden. Inzwischen kommt Fati auf 33 Pflichtspiele mit acht Toren und einer Vorlage.