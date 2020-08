Neuer Torrekord möglich : Stößt Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo vom Champions-League-Thron?

Beim Golden Shoe, der Auszeichnung von Europas bestem Torschützen, sind Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo in dieser Saison leer ausgegangen. Mit 36 Toren stahl Lazio Roms Ciro Immobile allen die Show. Lewandowski könnte sich aber zumindest in der Champions League eine Bestleistung sichern.

Cristiano Ronaldo hatte noch in Diensten von Real Madrid während der Königsklassen-Kampagne 2013/14 starke 17 Tore erzielt und damit einen Rekord aufgestellt.

Lewandowskis Konto zählt in der aktuellen Runde 13 Torerzielungen. Theoretisch wäre es also noch möglich, CR7 einzuholen, in der Praxis scheint das Vorhaben allerdings nur sehr schwer umsetzbar.