Juristischer Sieg für Barcelona : Streit um Millionen: Gericht entscheidet gegen Neymar



Tobias Krentscher

Der FC Barcelona hat den Rechtsstreit gegen Neymar um Zahlungen in Millionenhöhe gewonnen. Am Freitag urteilte das Gericht: Barça muss Neymar keinen Bonus in Höhe von insgesamt 43,6 Millionen Euro überweisen.