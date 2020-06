FC Barcelona : Studie beweist: Lionel Messi doppelt so gut wie Cristiano Ronaldo

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind ohne Zweifel zwei der besten Fußballer, die es, und das kann man mit gutem Gewissen sagen, jemals geben wird. Doch wer ist jetzt der bessere? Eine Studie klärt auf.

SciSports will in Zusammenarbeit mit der belgischen Universität in Leuven herausgefunden haben, dass Messi doppelt so gut ist wie Cristiano Ronaldo.

"Der Wert eines Spielers wird oft durch Tore und Vorlagen bestimmt", sagte Professor Jesse Davis, der an der Studie gearbeitet hat. "Ein Tor ist jedoch ein seltenes Ereignis, da durchschnittlich 1.600 Aktionen in einem Spiel stattfinden."